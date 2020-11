Politie blokkeerde strand Zandvoort tegen mogelijke komst boeren

ZANDVOORT - Het is niet de bedoeling dat de boeren vanavond na hun protestacties in Den Haag met hun trekkers over het strand van Zandvoort naar huis rijden. Om dit te voorkomen werd op last van de burgemeester het strand over de breedte afgezet door meerdere politiewagens. De blokkade is inmiddels alweer opgeheven.

Op het strand stonden in de namiddag acht politiewagens en twee wagens van de reddingsbrigade. "Vanmorgen zijn de boeren over het strand naar Den Haag gereden en dat was tegen de afspraken in", vertelt een woordvoerder van de politie. "Het is niet de bedoeling dat ze over het strand rijden, want ze moeten door een kwetsbaar natuurgebied. Ook kan het zijn dat er zeehondjes op het strand liggen en daarbij is het strand ook niet heel betrouwbaar. Zo kan een trekker zomaar tot stilstand komen."

Gesprek en bekeuring

Agenten in Zandvoort lieten aan NH Nieuws weten dat ze, indien de boeren toch komen, er een stevig gesprek en een bekeuring zou volgen. Daarna zouden ze vanaf het strand naar de straten van Zandvoort worden gestuurd.