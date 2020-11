Niet alle boeren staan achter het protest van vandaag: "Het gaat een beetje ver"

NOORD-HOLLAND - Uit de hele provincie trokken boeren vanmorgen naar Den Haag. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ook maken ze zich zorgen over de nieuwe Omgevingswet. Toch staan niet alle boeren achter de actie van vandaag. Eén van hen is Bert Verduin van de Land- en Tuinbouworganisatie ( LTO) IJmond.

"We zijn al zo vaak naar Den Haag gegaan. Je gaat je imago zo ook een beetje schaden", vertelt hij terwijl hij aan het werk is op zijn boerderij.

Hij vindt de actie van de boeren om naar de paleis Huis Ten Bosch te gaan dan ook een beetje overdreven. "De koning moet een wet ondertekenen. Daardoor gaan ze bij hem langs om hem onder druk te zetten. Dat gaat een beetje ver. De LTO is van de dialoog en praten met de ministers. De koning heeft er volgens mij niet zo veel mee te maken", vertelt hij.

Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force kijkt daar heel anders naar. "Als het kabinet niet wil luisteren, dan blijft er maar een iemand over tot wie je je kan wenden. Dat is het staatshoofd", legt ze uit.

Strand

Inmiddels zouden de meeste boeren weer huiswaarts keren. De politie van Zandvoort had daarom het strand geblokkeerd. Het is namelijk niet de bedoeling dat de boeren over het strand huiswaarts keren.