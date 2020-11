Amsterdam NL V Judith Bosch was de koningin van de televisiespelletjes

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat presentatrice Judith Bosch, ooit de koningin van de tv-spelletjes.

Bekendheid Zouden er mensen zijn, die zijn opgegroeid in de jaren zestig, zeventig, die nog nooit van Judith Bosch hebben gehoord? Het lijkt bijna onmogelijk. Koningin Juliana, Johan Cruijff en Judith Bosch, dat waren de persoonlijkheden uit die periode. "Ik was ooit in Carré toen Paul van Vliet zeventig werd", vertelt Judith Bosch. "Onze koning, Willem Alexander, was daar ook. Ik mocht langs om een handje te geven en werd keurig voorgesteld. Toen zei de koning: 'oh, maar ik ken u, want ik keek altijd naar u programma's.' Dat vond ik zo leuk!"

Tweekamp Judith Bosch kreeg grote bekendheid als de koningin van de spelletjes op tv. Tweekamp, de tv-quiz voor middelbare scholen was haar doorbraak. Judith Bosch: "Tweekamp was een van de eerste quizzen op televisie." De eerste variant van het programma werd gepresenteerd door Kick Stokhuyzen. Het was een quiz voor universitaire studenten, maar dat programma sloeg niet aan omdat ie te moeilijk was voor het grote publiek. Het werd pas een succes toen Judith Bosch het ging presenteren, samen met Dick Passchier. Bosch: "Toen zaten pa en ma, met de kinderen voor de televisie. Iedereen deed mee. Het was echt een familieprogramma." Tweekamp was acht jaar lang te zien, iedere dinsdagavond. Het was in een tijd waarin er maar twee netten waren.

Gewist Veel van de programma's met Judith Bosch zijn overigens niet meer terug te vinden in het archief. Alles is gewist. Bosch: "Vroeger werd alle televisieprogramma's opgenomen op ampex banden. Dat waren van die brede banden, dat was heel duur materiaal. Die banden moesten opnieuw gebruikt worden. Dus het werd gewist. Dat is erg hoor."

Jimi Hendrix Ook het legendarische interview dat Bosch jaren eerder had met de legendarische gitarist Jimi Hendrix, onderging hetzelfde lot. Ze sprak hem voor het tienerprogramma Fanclub, dat ze presenteerde voor de VARA. De vragen die ze toen stelde durft ze nauwelijks te herhalen. Veel verder dan: 'wat is je lievelingskleur en wat is je lievelingseten' ging het diepte interview niet. "Het waren schoolkrantachtige vragen", zegt Judith Bosch nu, "maar ik was ook twintig." "Als je nu kijkt in de muziekgeschiedenis, was dat een unieke gebeurtenis. Hij was voor het eerst in Europa. Hendrix stond aan het begin van een fantastische carrière. Hij was natuurlijk een beest met die gitaar. Als je zag hoe hij tekeer ging op het podium. Het is doodzonde dat daar niets van bewaard is gebleven."

Klaar Een terugkeer op televisie ziet Bosch niet zitten. "Ik heb een fantastische tijd gehad. Twintig jaar lang op televisie, een groot gedeelte met Dick (Passchier red). Het was klaar. En als er nu gevraagd wordt: zou je niet weer eens terug willen op televisie? Dan denk ik: nee. Die behoefte is totaal bevredigd. Ik hoef echt absoluut niet meer."

