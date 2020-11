Dijklander Ziekenhuis schaalt coronazorg voorzichtig af

Waar vorige week nog 36 bedden paraat stonden om zorg te bieden aan coronapatiënten is het ziekenhuis nu bedje bij bedje aan het afbouwen. "We hopen aanstaande donderdag op 22 bedden in de coronazorg te zitten. Het blijft een dagkoers, maar het lijkt er op dat het aantal coronapatiënten dat zorg nodig heeft terugloopt", legt woordvoerder Ellen van Ruiten uit.

Op dit moment verblijven er nog 28 coronapatiënten in het Dijklander Ziekenhuis, waarvan er zeven op de Intensive Care (IC) liggen. Het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft blijft nog achter in de daling. "We zien helaas dat de druk op de IC nog niet afneemt, hier is nog geen vermindering in zichtbaar", vertelt van Ruiten, "dit heeft ook te maken met patiënten die wij van andere ziekenhuizen hebben overgenomen."

Nog niet alle zorg hervat

De coronapatiënten worden landelijk verdeeld over het aantal ziekenhuizen dat plek heeft. De afgelopen weken heeft het Dijklander geregeld patiënten moeten laten overbrengen, omdat de eigen corona-afdeling vol lag. Dit is de afgelopen 24 uur niet meer nodig geweest.

Met het afschalen van de coronazorg hoopt het ziekenhuis langzamerhand wat uitgestelde operaties weer op te pakken. "Dat zal de komende tijd nog wel met mate zijn en we moeten keuzes maken op basis van medische prioriteit."

De reguliere zorg wordt nog niet volledig hervat. "Mensen met een knie- of heupoperatie zullen helaas nog moeten wachten en ook operaties die de druk op de IC kunnen verhogen kunnen we nog niet oppakken", aldus van Ruiten.