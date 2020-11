Amsterdam NL V Pak an doen aflevering 11: Elektrisch vrachtschip

AMSTERDAM - In samenwerking met een scheepswerf in de Betuwe heeft Marylou Overmeer een elektrisch vrachtschip ontwikkelt, speciaal voor distributie in de stad. Maar vreemd genoeg gaat de Greenwave, zoals het schip gedoopt is, binnenkort niet varen in Amsterdam, maar in het Belgische Gent.

"We zouden heel graag in Amsterdam gaan varen met dit schip", aldus Marylou, maar vooralsnog kijkt iedereen daar de kat uit de boom. Bij distributie is de concurrentie moordend en telt iedere cent. Tesco gelooft echt in de toekomst van stadsdistributie met elektrische vrachtschepen en Amsterdam is met al zijn grachten een ideale plek. Marylou Overmeer denkt dat het een kwestie van tijd is voordat haar elektrische vrachtschip in Amsterdam gaat varen. Als de milieuregels aangescherpt worden, is haar bedrijf er klaar voor.

Zonder vrachtwagens wordt de stad een stuk leefbaarder en ook de kwetsbare kades zullen minder te lijden hebben van het vrachtverkeer. Met een lengte van 15 meter en 4 meter breed past het schip prima in de grachten en door zijn beperkte hoogte zijn de meeste bruggen geen probleem. Het platte dek kan nog voorzien worden van een laad- en losinstallatie, waardoor het vervoer net zo makkelijk wordt als een vrachtauto.

Natuurlijk is een elektrisch schip duurder in aanschaf, maar het gaat ook veel langer mee. De schipper ziet alleen maar voordelen. Lekker stil, geen trillingen van de motor en hij zoeft door het water.