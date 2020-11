Amsterdam NL V Pak an doen aflevering 11 Tuinieren per meter, wasserij tijdens coronatijd en een electrisch vrachtschip

In deze aflevering zijn we in Heemstede bij de oudste wasserij van Nederland. Hier wordt een groot deel van het linnengoed van verzorgingshuizen gewassen. Wasgoed van coronapatiënten moet nu 5 dagen in quarantaine voordat het de machine in kan en dat levert de nodige hoofdbrekers op. In de verzorgingshuizen werd geen toiletpapier gehamsterd, maar wel schone handdoeken.

Verder zijn we in Alkmaar bij een startup. Met de Urban Plant Kit wil Tineke Leegwater de versteende stad te lijf. Wie wat stoeptegels uit zijn tuin haalt krijgt een doos met een vierkante meter 'groene tuin' terug. En dat zijn niet zomaar planten, maar biologisch geteelde planten waar geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen. Dus ook zonder groene vingers kun je nu tuinieren.

Duurzaam is ook de elektrisch aangedreven vrachtboot. Bedacht door een Amsterdams bedrijf en speciaal ontworpen voor de stadsdistributie. Maar vreemd genoeg gaat het eerste exemplaar varen in het Belgische Gent. In de stadsdistributie moet het schip gaan concurreren met de bestaande bestel- en vrachtwagens. Een sector waar de marges uiterst klein zijn. Maar als vrachtwagens niet meer welkom zijn in de stad is de E-boot een goed en fluisterstil alternatief. Zonder CO2 uitstoot en nooit meer parkeerproblemen.

