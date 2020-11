Musea, theaters en pretparken weer open, kerst blijft onduidelijk

Daarnaast wordt ook de groepsgrootte weer uitgebreid; van maximaal twee personen naar maximaal vier personen in de buitenlucht. Thuis mag je maximaal drie gasten ontvangen. Per ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Daarnaast werd duidelijk dat de mondkapjesplicht per 1 december ingaat.

Sinterklaas en Kerstmis

Hoe Kerstmis er dit jaar uit zal zien blijft onduidelijk. Begin december wordt hier meer over bekend. "We snakken ernaar om samen te zijn. Maar we hebben in de zomer geleerd dat we de maatregelen niet te snel moeten afbouwen", vertelt minister De Jonge. "We willen onszelf geen derde golf als cadeau doen."

Voor Sinterklaas geldt dat het in zeer beperkte kring gevierd moet worden: "Houd je aan de regels en verdeel desnoods het bezoek. Sinterklaas deed coronaproof de intocht, voor een man van zijn leeftijd heel verstandig", vertelt Rutte. "En hij doet zijn inkopen alleen."

Testen zonder klachten

Mensen die erachter komen dat ze in contact met een besmet persoon zijn geweest, kunnen zich vanaf 1 december laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Na een bericht van de corona-app CoronaMelder of het bron- en contactonderzoek is testen zonder corona-symptomen mogelijk.

Dat gebeurt na vijf dagen na het contact. Als de test negatief is, hoef je daarna niet meer in quarantaine, meldt De Jonge. Nu moet je na contact nog tien dagen in quarantaine, en kan je je zonder klachten niet laten testen.

Als de cijfers met het coronavirus blijven dalen, kan eventueel half december voorzichtig de eerste versoepeling van de huidige coronamaatregelen worden doorgevoerd. Dit wordt op 8 december bekeken.