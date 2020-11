Piet’s droom komt uit: ‘Oh Oh Velsen-Zuid’ donderdag al te horen in Telstar stadion

IJMUIDEN - De langgekoesterde droom van Piet Dekker komt uit. 'Oh Oh Velsen-Zuid', het lied dat hij schreef over het door hem zo geliefde Velsen-Zuid is binnenkort te horen in het Telstar stadion. De 75-jarige Piet uit IJmuiden kan zijn geluk niet op.

Piet schreef het lied op de melodie van het bekende lied 'Oh Oh Den Haag' en is een ode aan zijn club Telstar en het dorpje Velsen-Zuid. De lokaal bekende volkszanger Hank Valley zong het lied in en ondanks dat het al op de radio is gedraaid, was het Piets grootste wens dat zijn 'Oh Oh Velsen-Zuid' ooit te horen zou zijn in het Telstar stadion. Het bestuur van Telstar heeft deze week laten weten dat zijn droom zal uitkomen.

"Ik vond het enorm leuk toen ik hoorde dat Telstar 'Oh Oh Velsen-Zuid zal laten horen in hun stadion. Wel jammer natuurlijk dat de wedstrijden nog worden gespeeld zonder publiek, maar het is sowieso heel leuk nieuws", zegt Piet enthousiast. "Niet alleen voor mij, maar ook voor Hank Valley, die is ook al 71."