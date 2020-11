Grotere terrassen in Haarlemmermeer toegestaan tot zomer 2021

HAARLEMMERMEER - De terrassen in Haarlemmermeer mogen in ieder geval tot 1 oktober 2021 uitgebreid blijven. Dat maakt de gemeente Haarlemmermeer zojuist bekend. Met deze verlenging kunnen cafés en restaurants profiteren van de extra omzet tijdens de zomer.

"Heel goed nieuws met het oog op de zomermaanden", vertelt Sylvia Potman. Ze is eigenaresse van Brasserie Café Sylvia's Leeuwtje in Nieuw-Vennep. De gemeente laat dan ook weten op deze manier de horecagelegenheden een mogelijkheid te bieden een maximale omzet te draaien in de zomer.

"Ik heb de afgelopen zomer het plein aan de Venneperweg niet gebruikt, dan zouden de gasten moeten oversteken. Maar we gaan nu zeker kijken naar hoe we dit maximaal kunnen verzorgen. We gaan voor een mooie zomer", vertelt Sylvia.

Draagvlak

"De tijdelijke verruiming wordt in juni 2021 geëvalueerd. Mocht het nodig zijn dan worden de regels aangepast. Voordat het college tot dit besluit is gekomen is gesproken met onder meer omwonenden, ondernemers en de stichting Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer", vertelt wethouder Marja Ruigrok. "Uit die gesprekken blijkt dat er voldoende draagvlak is voor de verlenging van deze verruiming. “Het is fijn om te merken dat er veel draagvlak is om de terrassen te verruimen, dat biedt voor iedereen meer perspectief", aldus wethouder Ruigrok.