Van rompertjes tot T-shirts: kledinglijn met West-Friese uitdrukkingen gelanceerd

WEST-FRIESLAND - Het begon zoals ieder goed idee: met grote praat van een groepje vrienden onder elkaar. Toch is de stap genomen: twee stellen uit Bovenkarspel zijn een West-Friese kledinglijn gestart. Op de kleding zijn de bekendste West-Friese uitdrukkingen gedrukt. Initiatiefnemer Chantal Driessen vertelt er over aan WEEFF Radio.

Chantal Driessen is één van de initiatiefnemers achter de online kledingwinkel die niet uit de regio komt, maar daardoor viel de Westfriese taal haar juist op. "Ik kom hier zelf inderdaad niet vandaan, maar door de familie van mijn vriend heb ik alle woorden leren kennen. In het begin vond ik het wel wennen en soms moet ik nog wel eens drie keer luisteren: wat zeg je nu? Maar de meeste dingen gebruik ik zelf ongehoord ook."

Er zitten volgens Driessen uitspraken tussen die heel vaak voorbij komen en die verdienen een plek op een shirt. "Je gebruikt ze best veel in het dagelijks leven: Skoftig, pittigie, bedat, Noh hee. Dat zijn lekkere statements voor op een shirt en we mogen best wel trots zijn op die uitspraken."

Westfriese vergadering

T-shirts, truien, schorten en rompertjes, alles wordt voorzien van de Westfriese kreten. En welke woorden er op komen, dat wordt in Westfriese vorm besloten. "We vergaderen gezellig bij elkaar met een biertje en dan komen er heel wat uitspraken voorbij."

De publiekfavoriet is tot nu toe de trui met 'mooi zitten dom kijken' erop, maar Driessen heeft een eigen favoriet: "Ik ben zelf fan van de shirts met 'barrel' er op, die draagt mijn zoontje nu ook."