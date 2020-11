OM eist in hoger beroep zes jaar cel en tbs voor moordpoging Den Helder

AMSTERDAM - De 34-jarige verdachte van een schietpartij in Den Helder hoorde vandaag bij het gerechtshof in Amsterdam, zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem eisen. Hij zou op 3 augustus 2017 in de Bloemstraat een 46-jarige man met meerdere schoten hebben verwond. Het OM gaat uit van poging tot moord.

In de lezing van het OM had de verdachte een afspraak gemaakt met zijn slachtoffer omdat deze een strafbaar feit zou hebben gepleegd. De man begon te schieten en ging door ook nadat het slachtoffer wegrende maar wist hem niet dodelijk te raken. De verdachte verklaarde dat het wapen per ongeluk af ging maar het Openbaar Ministerie gelooft dat niet.

Kans op herhaling

Het gerechtshof in Amsterdam besloot dat verdachte moest worden onderzocht in het Pieter Baancentrum. Volgens het OM meldt die dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en dat er sprake is van een stoornis en kans op herhaling. De Advocaat-Generaal heeft daarom naast de gevangenisstraf ook om TBS met dwangverpleging geëist.

Volgens het OM is de impact van de moordpoging groot voor het slachtoffer. Door zijn verwondingen is hij ernstig beperkt. De rechtbank in Alkmaar veroordeelde de man eerder tot 8 jaar cel waarop hij in beroep ging. Over twee weken doet het gerechtshof uitspraak in de zaak.