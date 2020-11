Greenpeace niet meer tegen staatssteun KLM, maar eist vergroening bij rechter

SCHIPHOL - Als het aan Greenpeace ligt, hoeft de overheid de staatssteun van 3,4 miljard euro voor KLM niet in te trekken. De milieuorganisatie sleept de overheid vandaag voor de rechtbank om strengere duurzaamheidsvoorwaarden bij KLM af te dwingen. In mei van dit jaar was de boodschap van Greenpeace nog radicaler toen activisten een landingsbaan van Schiphol bezetten onder het motto: 'Geen poen zonder groen'.

Actievoerders van Greenpeace bij een KLM-toestel op Schiphol - Marten van Dijl / Greenpeace

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM heeft onder voorwaarden 3,4 miljard euro aan leningen en staatsgaranties kunnen krijgen van de overheid om de coronacrisis te kunnen overleven. Van het ministerie van Financiën moet KLM bezuinigen om aanspraak te maken op staatssteun. Aan die voorwaarde heeft KLM vanwege lang dwarsliggende vakbonden maar ternauwernood kunnen voldoen. Van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet KLM verduurzamen om de miljarden overgemaakt te zien worden. Boterzacht Voorbeelden van die voorwaarden zijn het terugdringen van de CO2-uitstoot en hinderbeperkering zoals minder nachtvluchten. Voor milieuorganisatie Greenpeace zijn die eisen maar boterzacht. Na een protestactie op de Aalsmeerbaan van Schiphol, waar in het voorjaar zeven KLM-toestellen stonden geparkeerd, koos de de milieuclub voor een gang naar de rechter. Greenpeace wil dat KLM het klimaatakkoord van Parijs volgt bij het verduurzamen. De internationale luchtvaartsector heeft eigen klimaatafspraken gemaakt. In het akkoord van Parijs staat dat de opwarming van de aarde moet beperkt worden tot twee graden celsius, maar liefst minder. Volgens Greenpeace lukt dat niet zolang de luchtvaart buiten schot blijft. Geen poen zonder groen Als Greenpeace vanmorgen tegenover de Nederlandse overheid voor de rechtbank staat, zal er niet geëist worden dat de staatssteun wordt ingetrokken als KLM niet met een, volgens hen, beter klimaatplan komt. Greenpeace-campagneleider Dewi Zloch vertelt dat haar organisatie niet uit is op een faillissement waarbij duizenden KLM'ers hun baan verliezen. Artikel gaat verder onder de video

Dewi Zloch van Greenpeace is niet tegen staatssteun - NH Nieuws / Doron Sajet

Zloch weet nog niet of Greenpeace bij verlies zich neerlegt bij de uitspraak of in hoger beroep zal gaan. De rechtbank van Den Haag behandelt de zaak vandaag vanaf 9.30 uur.