Bondscoach Frank de Boer gaat tegen Polen aantal nieuwe spelers inzetten

ZEIST - Het Nederlands elftal ziet er woensdagavond tegen Polen anders uit dan tegen Bosnië-Herzegovina. "Ik wil wel wat frisse benen in het team hebben", zei De Boer op de persconferentie in Zeist.

Wie De Boer gaat wisselen, wilde hij niet kwijt. Voor de weggevallen Ryan Babel roept de Noord-Hollander geen vervanger op. "Je kijkt naar die positie. Ik heb daar andere opties voor. Het lijkt me niet verstandig om iemand in de bubbel te laten komen."

Bij Polen ontbreekt Robert Lewandowski. De spits van Bayern München is niet fit. "Dat is niet slecht voor ons", glimlachte De Boer. "Maar het wordt nog steeds een zware wedstrijd."

Alleen als Nederland wint en Italië punten morst In Bosnië kan Oranje zich plaatsen voor de finale van de Nations League. "We moeten drie punten halen en hopen dat Italië een uitglijder heeft. We gaan er alles aan doen en moeten achteraf niet denken: hadden we maar beter ons best gedaan."