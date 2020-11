Wielrenner Konijn gaat voor Frans avontuur

De 21-jarige renner treedt daarmee in de voetsporen van Pim Ligthart en Thijs Zonneveld die ook uitkwamen voor de Franse formatie.

Konijn kwam in beeld bij de Franse ploeg door de koersen die hij met het clubteam van West-Frisia in Frankrijk reedt. “Aix en Provence is een zeer hoog aangeschreven ploeg in Frankrijk. Met de vele meerdaagsen en koersen op geaccidenteerd terrein sluit het wedstrijdprogramma ook uitstekend aan op de kwaliteiten van Konijn”, vertelt een trotse ploegleider Tino Haakman van West-Frisia.