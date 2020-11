De Peiling: Vind jij dat de coronaregels weer versoepeld kunnen worden?

Kerst nog onduidelijk

Of we weer met de familie kerst kunnen vieren is nog onduidelijk. Daar doet het kabinet nu nog geen uitspraken over. "Kerst is nog ver weg. Wat we natuurlijk willen doen: kijken of we iets meer kunnen, want het is een feest dat je samen viert", zei minister De Jonge maandagavond. "Maar ik denk niet dat we daar nu al helderheid over kunnen geven. De cijfers zijn heel veel lager dan ze waren, maar nog heel veel hoger dan ze moeten zijn."