Nu al flink meer klachten van Huizers over vuurwerkoverlast

HUIZEN - Er wordt door Huizers veel meer dan andere jaren geklaagd over vuurwerkoverlast. Dat stelt Ruben Woudsma, die al jaren een lokaal vuurwerkmeldpunt runt. De Huizer heeft tot nu toe al 172 meldingen over vuurwerkoverlast ontvangen.

Het vuurwerkmeldpunt van Wousdma draait vooral de afgelopen twee weken overuren. Waar Huizers de afgelopen jaren rond dit moment nog maar enkele tientallen keren klaagden, gaat het aantal meldingen nu al richting de tweehonderd. "Veel meldingen worden gemaakt in de nachtelijke uren tussen 23.00 en 2.00 uur waarbij wordt verwezen naar harde en doffe dreunen die tot ver in de omgeving voelbaar en hoorbaar zijn", zegt Woudsma over de klachten.

Het vuurwerkmeldpunt van Huizen verzamelt tot een week na de jaarwisseling. Vorig jaar bleef het aantal klachten in totaal steken op net iets meer dan duizend.

Meer vuurwerk afgestoken

De Huizer denkt dat de toename van het aantal klachten te wijten is aan het feit dat er ook veel meer vuurwerk afgestoken wordt. "Het lijkt erop dat het afgekondigde algehele vuurwerkverbod juist heeft bijgedragen de laatste weken om nu alvast vuurwerk af te steken", stelt hij. "Het illegale circuit blijkt ondanks het coronavirus goed functioneren en veel inwoners hebben hierdoor toch de beschikking over nitraten en andere vormen van knalvuurwerk."

Woudsma, ook gemeenteraadslid namens het CDA, pleit voor een hardere aanpak van illegaal vuurwerk in Huizen. "We moeten ervoor strijden dat je voor het afsteken van illegaal vuurwerk wordt aangehouden", zegt hij. Hij vindt ook dat er dit jaar, ondanks het vuurwerkverbod, net zo veel gehandhaafd moet worden als normaal. "Ik ga dan ook pleiten dat om te kunnen handhaven dezelfde inzet nodig is als normaal bij de jaarwisseling. Wel met de kanttekening dat er wederom een beroep wordt gedaan op de boa’s naast het werk wat ze al moeten doen in het kader van corona."