Al 5.000 Alkmaarse kookboeken om horeca te steunen verkocht: "Het is een megasucces"

ALKMAAR - Het boek met recepten voor en door Alkmaarse horeca krijgt een tweede druk, aangezien de eerste (op 25 boeken na) is uitverkocht. In het kookboek staan 55 recepten van Alkmaarse horecaondernemers. De opbrengst is bedoeld om zaken die het moeilijk hebben financieel te steunen. De 1.000 extra boeken worden komende week verwacht.