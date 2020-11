Liander vraagt hulp publiek bij switch van analoge naar digitale straatverlichting

NOORD-HOLLAND - Wie deze dagen overdag ergens de straatverlichting ziet branden, wordt door netbeheerder Liander gevraagd dat aan de eigen gemeente door te geven. Het bedrijf vervangt namelijk het gedateerde analoge besturingssysteem voor een eigentijds digitaal systeem. En omdat in het verleden niet goed is geregistreerd waar ontvangstkastjes zijn geplaatst, wordt voor die zoektocht nu een beroep gedaan op het publiek.

"Brandt bij jou in de straat doordeweeks overdag een lantaarnpaal? Laat het ons weten!". Met deze en andere teksten proberen talloze gemeenten hun inwoners deze dagen langs diverse wegen aan te sporen om in actie te komen.

Het nieuwe systeem kan veel nauwkeuriger zelf bepalen waar en wanneer de straatverlichting aan moet, legt Ceriel Thissen van Alliander in het NH-radioprogramma June tot Twaalf uit. "Dat was nodig, want het oude systeem is nog gebaseerd op analoge techniek. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de digitalisering van alle energienetten, en daar past dit uitstekend bij."

"Het oude systeem wordt analoog aangestuurd", legt Thysse uit. "En daarvoor zijn verdeelkastjes verdeeld over alle gemeenten, en naar die kastjes zijn wij op zoek. Omdat in het verleden niet alle kastjes zijn geregistreerd, doen we nu een oproep aan de inwoners van Noord-Holland."

Hoewel de exacte locatie van de kastjes voor de energiebedrijven dus waardevolle informatie is, hoeft het publiek niet te weten hoe ze er uit zien. "We sturen een signaal naar het oude kastje, waardoor de straatverlichting gaat branden. En we vragen mensen om als ze dat zien, om te bellen met hun gemeente en door te geven in welke straat dat is."

Weken

Met hulp van het publiek kan Liander veel gerichter naar de kastjes zoeken, en is de omschakeling van analoog naar digitaal naar verwachting een kwestie van weken.