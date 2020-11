VLOG: Desi bezoekt een heus 🐱hotel

OOSTWOUD - Desi bezoekt het Kattenhotel, van Wil, in Oostwoud. Desi is nieuwsgierig: is een Kattenhotel hetzelfde als een hotel, maar dan voor katten? En hoe druk is het in het hotel, nu niemand meer op vakantie kan?

Het Kattenhotel bestaat al meer dan 20 jaar, in de oude woning van Wil. Het was nog even spannend of de gemeente ontheffing zou geven, omdat het pand als woonhuis staat aangeschreven. Uiteindelijk mocht het en is Wil zelf verhuist naar de woning achter het hotel.

Zwerfkatten

Wat begon als zwerfkatten opvang is uiteindelijk uitgegroeid tot een heus Kattenhotel. Op de vraag van Desi of er ook een jacuzzi bij het hotel zit, is het antwoord: "Een jacuzzi? Nee, zo ver gaat de luxe weer net niet", antwoord Wil lachend. Op het moment is het rustig in het hotel. Dat komt natuurlijk omdat eigenlijk niemand op vakantie gaat. Er kunnen maximaal 30 katten worden verzorgd, maar Wil is ook aan het afbouwen. "Ik neem geen nieuwe klanten meer aan", vertelt ze.

Benieuwd of de katten het naar hun zin hebben in het hotel? Bekijk dan video.