Jongen (16) vast voor steekpartij bij supermarkt Amstelveen

AMSTELVEEN - De politie heeft een 16-jarige jongen opgepakt voor de steekpartij waarbij op 3 oktober in Amstelveen een man gewond raakte.

Het slachtoffer wilde rond 21.30 uur nog even naar de supermarkt. Vlak voordat hij naar binnenstapte, werd hij lastiggevallen door de verdachte, die volgens de politie 'kennelijk uit was op ruzie'.

Het conflict mondde uit in geweld, waarbij de 16-jarige de bril van het hoofd van het slachtoffer sloeg. Aangeslagen meldde de man zich in de supermarkt, waar hij een snijwond in zijn bovenlichaam ontdekte.