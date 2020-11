Protesterende boeren hergroeperen bij pont Buitenhuizen

SPAARNDAM - Tientallen boeren vanuit een groot deel van de provincie verzamelden zich vanochtend bij de pont in Buitenhuizen, om na de oversteek gezamenlijk richting Den Haag te rijden. Daar laten ze in gezelschap van naar verwachting honderden vakgenoten uit het hele land later vandaag hun onvrede met het stikstofbeleid blijken.

Protesterende boeren niet over strand, maar via lokale en N-wegen onderweg naar Den Haag

Aanvankelijk wilden ze via het strand naar de Hofstad rijden, maar daar kregen ze geen toestemming voor. In plaats van over zand reden ze daarom over asfalt naar Den Haag, maar omdat ze uitsluitend lokale en N-wegen gebruikten, bleef verkeerschaos uit.