Rapper JoeyAK ontkent marteling en ontvoering Amsterdamse vrouw

Dat bleek volgens Het Parool vandaag tijdens de eerste dag van het strafproces tegen Joël H., beter bekend als JoeyAK, en de medeverdachten. Volgens justitie was het slachtoffer op oudejaarsdag samen met haar twee kinderen meegenomen naar een woning in Almere. De reden voor de ontvoering zou de diefstal van een tas met geld zijn.

Kokend water

Joël H. heeft volgens justitie kokend water gegoten in de nek van het slachtoffer. Hij zou haar daarnaast negen keer hebben geslagen met een vuurwapen op haar hoofd en knie. Ook denkt justitie dat hij een leidende rol had bij de ontvoering.

Op Nieuwjaarsdag bevrijdde een arrestatieteam de vrouw en haar kinderen uit een woning in Almere. Volgens justitie had de vrouw letsel op haar hoofd en huid, ook zouden haar hals en rug roodverbrand zijn.

Niet ontvoerd

Maar volgens de verdachten lag het verhaal anders. De vrouw was niet ontvoerd, maar vrijwillig meegegaan vanuit haar huis in Noord naar de woning van hun gezamenlijke vriendin in Almere, waar de groep vaak ‘chillde’, schrijft Het Parool. Daar zou het slachtoffer ruzie hebben gekregen met medeverdachte B.

Dat mondde uit klappen en het vuurwapen van B. viel in het bloed dat uit het hoofd van het slachtoffer was gestroomd. Wie de vrouw kokend water in haar nek goot waardoor ze een brandwond van 20 bij 15 centimeter opliep, zei geen van de verdachten te weten, schrijft de krant.