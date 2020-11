Freek wil kinderen inspireren: "Al zit je in een rolstoel, in je gedachten kan alles"

ENKHUIZEN - Een kinderboek met in de hoofdrol een kind in een rolstoel: dat was er nog niet, maar volgens Freek van Duin was het hard nodig. Omdat je als kind in een rolstoel jezelf ergens in moet kunnen herkennen, maar vooral wil hij een voorbeeld zijn. "De jongen in mijn boek heeft heel veel fantasie. Mijn fantasie heeft mij vrijheid gegeven. Ik heb daardoor ondanks mijn rolstoel een leuke jeugd kunnen hebben."

Freek van Duin

'Ziep rolstoel toverpaard', gaat over een jongen die in een rolstoel zit. Hij heeft een toverpaard in zijn tuin staan, die zijn wensen in vervulling laat gaan. Hij wenst bijvoorbeeld een boomhut waar hij met zijn rolstoel in kan. En een bloemenveld met pratende bloemen bij wie hij al zijn verhalen kwijt kan. Maar wat hij niet wenst? "Ziep wenst niet dat hij beter wordt, en ook niet dat hij weer kan lopen", vertelt schrijver Freek van Duin. "Ik ben zelf namelijk altijd heel tevreden geweest en heb een leuke jeugd gehad, ondanks mijn rolstoel. Dat wil ik meegeven met dit boek: je hoeft niet bang te zijn dat je niks meer kunt."

Quote "Je kunt nog zo gehandicapt zijn, maar je gedachten blijven van jou en daar kun je heel gelukkig zijn." Freek van Duin - Schrijver 'Ziep rolstoel toverpaard'

Voor de schrijver is ondanks zijn rolstoel juist alles mogelijk, dankzij zijn rijke fantasie. "Met je fantasie creëer je je eigen droomwereld en dat deed ik als kind ook. Mijn tante had een paard die mijn handicap heel interessant vond, hij kwam vaak bij mij staan en ik kon mijn verhalen bij hem kwijt." Zo ontstond het idee voor een kinderboek. In het boek moest de rolstoel een plekje hebben, omdat dit herkenbaar kan zijn voor kinderen in dezelfde situatie, maar ook omdat zonder zijn handicap zijn fantasie ook niet zo rijk had geweest, denkt Freek. "Doordat ik een beperking heb en je bepaalde mogelijkheden mist, creëer je juist weer andere mogelijkheden en doe je wat je wel kan." Gevormd Freek heeft veel 'geleerd' van zijn ziekte. Onder andere om je dromen niet te laten liggen, maar waar te maken. Een kinderboek schrijven bijvoorbeeld, hoewel Freek dat zelf nooit had verwacht. "Ik heb echt een wens nu waargemaakt. Dankzij veel creatieve mensen die dwars door mijn handicap heen kijken. Het is een eer om te voelen dat je 'mens' kunt zijn." Een uitspraak van Freek die onderstreept dat hij het echt niet altijd gemakkelijk heeft in die rolstoel. "Ik heb het hele leven met het idee moeten leven dat ik niet oud word, maar dat maakt ook dat je een enorme wil hebt om te leven en je dromen waar te maken." Daarom moest dat boek er komen. Nu. Toverdromen Door corona is een grootse presentatie niet mogelijk en dat vindt de Enkhuizer schrijver zuur. "Ja dat is hard, je mist een hoop mooie momenten zo rondom het boek. Maar tegelijkertijd gaat het zo goed: ik had nooit gedacht dat ik al zoveel boeken in de voorverkoop zou hebben." Freek heeft al 160 boeken verzegd in de voorverkoop. "Dat is veel meer dan ik had gehoopt, voor mij was 1 al genoeg." Freek hoopt anderen te kunnen inspireren met dit boek en dan is elk persoon meegenomen. "Ik hoop dat ik kinderen kan inspireren om de wereld van hun fantasie om te zetten in levenskracht. Je kunt nog zo gehandicapt zijn, maar je gedachten blijven van jou en daar kun je heel gelukkig in zijn."

Quote "Wat er verder met het boek gebeurt is bijzaak: als wij maar trots zijn op het eindresultaat en dat is gelukt" Tim Knol - werkte mee aan boek van Freek

De soundtrack van het boek is geschreven en gezongen door Tim Knol, die nauw bij het proces betrokken is geweest. Hij is onder de indruk van de Enkhuizer. "Ik kijk met veel bewondering naar Freek. Hij heeft dit boek met zijn ogen moeten schrijven; dat kost veel energie en is ontzettend knap. Zijn doorzettingsvermogen is ongekend." Vanaf het begin heeft Tim gesteld dat de handicap van Freek op de tweede plaats komt. "Ik zei tegen hem: ik ga je net zo behandelen als elke andere artiest en het was een fijne samenwerking. Hij kan goed tegen kritiek, maar is ook een controlfreak. Maar dat komt het eindresultaat alleen maar ten goede." Hoeveel boeken ze verwachten te verkopen vindt Knol moeilijk te voorspellen, maar dat doet er ook niet toe: "Nu is het boek er en wat er verder gebeurt is bijzaak: als wij maar trots zijn op het eindresultaat en dat is gelukt."