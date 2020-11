Meerdere schuren in brand bij woning in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Meerdere brandweereenheden zijn maandagavond bij een woning aan de Graaf Willemstraat in Bovenkarspel druk bezig geweest om een grote brand te blussen. De brand is inmiddels onder controle.

Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord stonden er meerdere schuren bij een woning in de brand. Al vrij snel had de brandweer opgeschaald naar 'grote brand'. Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt en hoe de brand is ontstaan.

Naastgelegen woningen werden ontruimd. Buurtbewoners werd verzocht ramen en deuren te sleuten en mechanische ventilatie uit te zetten, omdat er sprake is van veel rookontwikkeling.