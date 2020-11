Bakkie Pleur: vooral de derde helft was goed

ZANDVOORT - In onze rubriek "Een bakkie pleur met Van Galen en Keur" vroegen wij de oud-voetballers Barry van Galen en Piet Keur of ze genoten hadden van Nederland-Bosnië. "Vooral van de derde helft", analyseert Van Galen.

"De eerste helft wel en het begin van de tweede helft. Het is geen sfeer in zo'n leeg stadion waar je alleen dat geschreeuw hoort", vult Piet Keur aan. Beide heren waren goed te spreken over de backs van Oranje, maar over Depay wat minder. "Je mag van mij best arrogant zijn, maar dan moet je het ook laten zien", aldus Van Galen.