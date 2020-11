Zeker duizend gekapte bomen uit Hilversums natuurgebied krijgen tweede leven

De bomen werden een jaar geleden gekapt voor de aanleg van de snelle HOV-buslijn door 't Gooi. De bomen moesten onder meer plaats maken voor de busbaan. Voorafgaand aan de massale bomenkap was er protest: veel Hilversummers vonden het doodzonde dat de bomen wegmoesten. Het protest haalde echter weinig uit. De bomen gingen toch tegen de vlakte.

De bomenkappers hebben duizend gekapte boomstammen apart gelegd zodat het hout van de bomen een tweede leven kon krijgen.

Schuurtjes en houten kratjes

De bomen zijn allemaal vergeven aan maatschappelijke initiatieven. Zo kreeg de duurzame pleisterplaats De Groene Afslag in Laren 152 van de bomen. Ze worden verwerkt in schuurtjes, houten kratjes, speeltoestellen en tapasplankjes. Ook recreatiegebied Geestmerambacht in Noord-Scharwoude en de Pluktuin van Geestje in Oudkarspel hebben respectievelijk 140 en 100 van de gekapte boomstammen gekregen.

De provincie heeft nog 500 boomstammen over. Die liggen nu te drogen en worden eind volgend jaar afgeleverd bij praktijkscholen in de regio.

De provincie heeft een film gemaakt van de weg die de bomen hebben afgelegd tussen kap en tweede leven: