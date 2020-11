Lichtshow op dak gemeentehuis Zandvoort

Het is het initiatief van Hilly Jansen samen met Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. “Er gaat al zoveel niet door. De intocht van Sinterklaas. De ijsbaan, die bezoekers trok van ver buiten Zandvoort. Het is nu allemaal zo kleurloos. Dit hebben we gewoon nodig voor de verfraaiing van Zandvoort”, aldus Tromp. De verlichting kan alle kleuren aannemen. “Nu is het blauw en geel, de kleuren van Zandvoort. Maar na Sinterklaas zullen de kerstkleuren wit, groen en rood het dak kleuren. En voor Pride at the Beach kunnen we de regenboogkleuren instellen.”

De installatie wordt gefinancierd vanuit het Ondernemers Innovatiefonds Zandvoort, een fonds voor en door de ondernemers van Zandvoort en zal nog te zien zijn tot eind februari 2021. Daarna wil Tromp met de gemeente in gesprek om te kijken of er een permanente installatie kan worden geplaatst.