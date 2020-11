Na maanden duikt de temperatuur eind deze week weer onder de tien graden

NOORD-HOLLAND - Het zal misschien even wennen worden deze week: het zachte herfstweer maakt plaats voor koudere temperaturen. Vanaf vrijdag daalt de thermometer in onze provincie naar maximaal acht of negen graden, de normale temperaturen voor de tijd van dit jaar.

En dat is best een bijzonder moment, zegt NH-weerman Jan Visser. "We zijn al sinds begin april niet onder de tien graden geweest. Eigenlijk horen deze temperaturen al bij oktober, maar nu komt het pas in november."

Tot en met donderdag is het in ieder geval nog vrij zacht, voorspelt Visser. Vanaf vrijdag gaat de daling inzetten en komen we uit op maximaal acht of negen graden. "Dat is niet echt koud hè. We zijn het gewoon niet meer gewend."

Van echt winterweer is dus nog geen sprake, zegt Visser. De weerman verwacht dat de temperaturen ook de week erop aan de normale kant blijven."Het wordt pas serieus als het weer begint te vriezen. Dan begint het er wat meer op te lijken."

