Hoornse politie mag als eerste lokale korps met drones vliegen

HOORN - Het politiekorps in Hoorn is het eerste korps waarbinnen agenten worden opgeleid om zelf in de regio een drone op te laten. Het landelijke korps heeft wel al een apart droneteam gevestigd in Apeldoorn, maar wil dat ook regionale korpsen zelf kunnen vliegen. In Hoorn zijn daarom twee agenten aan de opleiding gestart.