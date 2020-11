College Langedijk wil driehonderdduizend euro extra stoppen in Corona Steunfonds

LANGEDIJK - Het college van Langedijk wil driehonderdduizend euro extra beschikbaar stellen voor het Corona Steunfonds. Vanuit het fonds zijn er inmiddels al flink wat bestedingen gedaan, en omdat er nog veel aanvragen lopen, wil het college de reserves alvast aanvullen. Wethouder financiën Jasper Nieuwenhuizen: "Zo kunnen we de maatregelen die de vitaliteit van de gemeente en de gemeenschap in stand houden op korte en langer termijn ondersteunen."

In eerste instantie werd er door de gemeente Langedijk vierhonderdduizend euro in het gemeentelijke fonds gestort.

Museum BroekerVeiling en Dorpshuis de Geist ontvingen onder meer een bijdrage. Inclusief de nog lopende aanvragen, is er in totaal een bedrag van 370.570 euro gereserveerd of uitgegeven. "Gelet op de bestedingen in de afgelopen vier maanden en het feit dat de huidige situatie rond corona forse sociaaleconomische gevolgen zal hebben, is uitbreiding van het Corona Steunfonds noodzakelijk", verklaart het college.

Het Corona Steunfonds werd in juni door Heerhugowaard en Langedijk opgericht. De gemeenten willen hiermee steun bieden aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers die door de coronacrisis in de problemen raken. "We leven nog altijd in een onzekere tijd. Corona raakt iedereen. Persoonlijk en zakelijk", aldus wethouder Nieuwenhuizen

Aanvragen

Ondernemers en organisaties in Heerhugowaard en Langedijk kunnen nog steeds aanspraak maken op een compensatievergoeding bij huur van de gemeente, een exploitatiebijdrage bij liquiditeitsproblemen of een stimuleringsbijdrage voor samenwerkingsverbanden. Op de website van de gemeenten is meer informatie te vinden.