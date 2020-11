Vanaf december extra teststraat in Zaandam Noord

ZAANDAM - Vanaf begin december kunnen er in Zaandam nog eens 300 extra testen per dag worden afgenomen, vertelt Marjon Bartelds, woordvoerder GGD Zaanstreek-Waterland. Dit is een extra teststraat naast de al bestaande locatie op de Ronde Tocht.

Er kunnen per locatie zo'n 600 testen per dag afgenomen worden. In Zaandam zijn er straks twee locaties, in Purmerend is er een teststraat. Op dit moment blijft een derde van de testcapaciteit over, maar op lange termijn verwacht de GGD een toestroom van mensen.

Zonder symptomen testen

Bartelds: "We verwachten een grote extra stroom vanwege het komende griepseizoen en grotere testbereidheid bij de burger." Ook laat de woordvoerder weten dat op een later moment mogelijk ook mensen zonder symptonen zichzelf zullen laten testen. "Alle GGD'en verhogen hun testcapaciteit."



De nieuwe teststraat zal begin december in gebruik worden genomen.