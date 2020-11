Amsterdams vrachtschip vast in Mexicaanse haven na vondst honderden kilo's cocaïne

De Happy Dover vervoert enkele luxe jachten, waarvan er afgelopen donderdag ten minste één in Ensenada werd afgeleverd. "Nadat het jacht was gelost, is er aan boord van dat jacht drugs aangetroffen", laat Starmans weten.

De Mexicaanse autoriteiten zijn vervolgens een onderzoek gestart. "Maar we weten niet hoe lang dat gaat duren", aldus Starmans. De woordvoerder benadrukt dat vandaag in Mexico een feestdag is, wat het proces verder kan vertragen.

Bemanning aan boord

De 18-koppige bemanning is verhoord, maar mag het onderzoek aan boord van het schip afwachten. Onder hen zijn drie Nederlanders, onder wie de kapitein.

Volgens Starmans is de crew niet betrokken geweest bij de drugssmokkel, en zouden ze er geen weet van hebben gehad. De reder en de bemanning krijgen in de haven van Ensenada juridische bijstand. Zodra het schip de haven mag verlaten, zal het over de Grote Oceaan richting Tahiti en Fiji koersen.