Noren laten AZ-speler Evjen invliegen voor Nations Leagueduel tegen Oostenrijk

Evjen speelde dit seizoen pas één wedstrijd in het eerste van AZ. Ook hij was enige tijd uitgeschakeld door een positieve besmetting. Voor het beloftenteam kwam de 20-jarige middenvelder drie keer uit.

De Noorse ploeg zou zondag in Boekarest tegen Roemenië spelen, maar die wedstrijd ging niet door. Op het vliegveld van Oslo kreeg de ploeg van het ministerie van Volksgezondheid te horen dat ze in quarantaine moesten na een positieve test van international Omar Elabdellaoui. Vermoedelijk wordt het afgelaste duel voor de Nations League omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag. Pijnlijk voor de Noren die volop in de race zijn voor promotie naar de A-divisie.

Midtsjø in quarantaine

AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø behoorde ooktot de Noorse selectie die nu in quarantaine zit. Zijn clubgenoot Jonas Svensson meldde zich vorige week geblesseerd af voor de nationale ploeg.

Als Evjen woensdag minuten mag maken tegen Oostenrijk zou dat zijn debuut voor de A-ploeg zijn. Ook de eredivisiespelers Jørgen Strand Larsen van FC Groningen en Sondre Tronstad van Vitesse kregen een uitnodiging en kunnen hun debuut gaan maken. Op de bank zit woensdag Leif Gunnar Smerud, omdat ook bondscoach Lars Lagerbõck in quarantaine zit. Bij winst promoveert Noorwegen alsnog.