Geen EK judo voor positief geteste Henk Grol

Grol veroverde in zijn carriÞre al drie keer Europees goud, alle keren in de klasse tot 100 kilogram. In die klasse won hij ook twee keer olympisch brons (2008 en 2012). In Praag zou hij uitkomen in de categorie boven 100 kilogram. Grol sluit zijn afmelding strijdvaardig af. "Set your goals high and don't stop till you get there. I will be back in 2021."

Al eerder haakte Michael Korrel (-100 kg) af voor de EK judo vanwege een knieblessure. Kim Polling besloot zelf om zich terug te trekken. De viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram kreeg daarna ook te maken met een coronabesmetting. Polling behoorde in eerste instantie wel tot de zestien judoka's die de Nederlandse judobond heeft geselecteerd voor het toernooi, dat dit jaar al drie keer werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

De judobond heeft Jur Spijkers aangewezen als vervanger van Grol.