Bio-energiebedrijf van veehouder uit Warmenhuizen verdacht van fraude

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM aan NH Nieuws. De gemeente Schagen informeerde vanmorgen omwonenden van het bedrijf door middel van een brief. Daarin schrijft burgemeester Marjan van Kampen dat over Pronk Bio Energie al langere tijd meerdere klachten en meldingen zijn binnengekomen. Waarover die klachten gaan staat niet in de brief vermeld. Op vragen van NH Nieuws wil de gemeente en het OM hierover ook nog niet reageren.

De klachten en meldingen hebben er wel toe geleid dat het OM het bedrijf verdenkt iets strafbaars te hebben gedaan. Volgens het OM gaat het om het overtreden van de omgevingsvergunning en het plegen van fraude.

"Helaas kan en mag ik u op dit moment niet meer vertellen", schrijft burgemeester Marjan van Kampen in de brief die vanochtend bij omwonenden is bezorgd. De burgemeester spoort hen in de brief aan om weg te blijven van het bedrijf, zodat het onderzoek goed verloopt.

De eigenaar van Pronk Bio Energie was nog niet bereikbaar voor een reactie.