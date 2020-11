Vanaf woensdag uit en thuis docu's kijken tijdens IDFA 2020

AMSTERDAM - Ondanks de coronamaatregelen gaat het documentairefestival IDFA woensdag toch van start. De opzet van het festival dat in normale omstandigheden goed is voor honderdduizenden bezoekers is in verband met het coronaregime ingrijpend aangepast.

Zoals gebruikelijk vormen Amsterdamse bioscopen - die vanaf morgen weer open mogen - ook dit jaar het hart van het festival, ondanks de beperkte toegankelijkheid. In 15 bioscoopzalen in de stad zijn vanaf woensdag meer dan 200 films te zien.

Daarnaast toert een selectie uit het aanbod langs filmtheaters in het hele land. Om meer mensen in de gelegenheid te stellen documentairefilms te bekijken, is er ook een uitgebreid online programma. "We zijn blij met de vorm die nu gevonden is, al wil iedereen natuurlijk het liefst terug naar de normale situatie, gewoon met z'n allen naar de film, dat is natuurlijk veel leuker", zegt Manon de Weerd van het IDFA.

Virtuele bioscoopzalen

Het uitgebreide online aanbod is op vaste tijden te zien, er moeten ook gewoon kaartjes voor gekocht worden. Manon de Weerd: "We hebben voor die vaste tijden gekozen om de festival beleving een beetje in stand te houden, je bereikt dan dat mensen toch met elkaar gaan zitten om een documentaire te kijken". Veel online voorstellingen zullen gevolgd worden door een gesprek met makers, het is dan in veel gevallen ook mogelijk om via een chatbox vragen te stellen. De organisatie raad aan om ook voor de online voorstellingen op tijd te reserveren.

Kaartjes

Ook voor de online voorstellingen moeten kaartjes gekocht worden. "Daar zijn met rechthebbenden natuurlijk afspraken over gemaakt", vertelt Manon de Weerd. "Sommige films komen daarna gewoon nog in de bioscoop."

De organisatie raadt iedereen dan ook aan op tijd te reserveren. Ook de online voorstellingen kunnen uitverkocht zijn. Alle films zijn in ieder geval ook in een bioscoopzaal te zien, al zal het niet eenvoudig zijn om daar toegangsbewijzen voor te bemachtigen. Al flink wat voorstellingen zijn uitverkocht.

Het IDFA gaat woensdagavond van start met de vertoning in de zaal en online van de film 'Nothing but the sun'. Hier vind je het volledige programma.