Zo ingewikkeld is het voor Sinterklaas om langs te gaan op scholen, maar het lukt toch

BUSSUM - Door de strenge coronaregels is het een hele logistieke operatie voor Sinterklaas om dit jaar bij alle kinderen langs te gaan. Maar in Bussum gaan ze graag de uitdaging aan en heeft de organisatie geregeld dat Sinterklaas langs maar liefst acht scholen kan. "Als de kinderen niet naar Sinterklaas kunnen komen, dan komt Sinterklaas naar de kinderen", vertelt Dave Wiegert van de organisatie.

Het was een hele puzzel om alles rond te krijgen. "Allereerst mag je niet zomaar een school in en we mochten niet met meer dan twee mensen op het schoolplein zijn", aldus Wiegert. Door wat jeugdige pieten in te zetten, kon die regel worden omzeild. Maar vervolgens zaten ze met vervoer. "Je mag niet met meer dan twee mensen in een auto, en twee pieten en een Sint zijn bij elkaar alweer drie. En dan moet er ook nog eentje gaan rijden. Dan moet je naar een taxicentrale, want die mag dat dan weer wel."

En het belangrijkste: ook ouders mogen er niet bij zijn. Want anders komen die allemaal kijken. "Dus we hebben het heel stil gehouden. "Niemand wist het, alleen de directeuren van de school. Zo zijn we stiekem de intocht van Sinterklaas gaan houden."