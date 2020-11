Listen van Banji is WEEFF Top Favoriet

De vier jongens waren al niet bepaald onbekend in het indiepop circuit. Ze kennen elkaar van de Herman Brood Academie en speelden al samen in verschillende samenstellingen. Een deel van de band speelde bijvoorbeeld al in Radio Eliza en Palmsy, waar leadzanger Morris Brandt ook in zong. Drummer Jasper Meurs drumde tot voor kort nog voor WIES, maar stopte daar om zich, jawel, te focussen op zijn andere bandje. Of Banji.

Debuutsingle

Banji maakt naar eigen zeggen een combinatie van indie en hiphop. “De energie van een band gecombineerd met elektronica en veel samples”, zoals ze het afgelopen zomer zelf omgeschreven voor aanvang van hun gastoptreden bij 50 Jaar Melkweg. Dat is ook wel terug te horen op de eerste single. ‘Listen’ is een vrolijke, catchy single die vooral dankzij de kenmerkende stem van zanger Morris gelijk herkenbaar is als Banji. We gaan vast nog veel van deze jongens horen.