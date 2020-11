Deel Hannie Schaft Herdenking vandaag al opgenomen: "Toch straks één geheel"

HAARLEM - De jaarlijkse Hannie Schaft herdenking ziet er dit jaar anders uit door corona. Omdat er maar maximaal dertig personen in de Grote of St. Bavo kerk in Haarlem bij elkaar mogen komen, heeft de organisatie ervoor gekozen om een deel van de live-uitzending op 29 november van tevoren op te nemen.

Hannie Schaft Herdenking - NH Nieuws

“29 november is er een groot scherm waarop de video's te volgen zijn”, vertelt Mieke Benda eindredacteur van de Hannie Schaft Herdenking, “Een deel van de herdenking is live. Daar zijn minister van binnenlandse zaken Kajsa van Ollongren en voorzitter Jeroen Pliester van de Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking bij aanwezig." De familie Schaft is er ook en de 12-jarige Quin zal iets voordragen. "De herdenking wordt verder aangekleed met eerder opgenomen optredens. Die we tonen op het grote scherm.”

Leuke uitdaging Normaal regisseert Dennis Brussaard de Hannie Schaft herdenking live maar nu is alles anders. “We zijn vandaag in de Overveen begonnen, daar opent het programma”, vertelt hij. “Vervolgens komen de muzikanten hier, in de Sint Bavo samen. Straks tijdens de uitzending lijkt het alsof het live is. Alles is een geheel.” Daar zit dan ook voor de regisseur een leuke uitdaging in. “Normaal druk je op de knop, heb je de uitzending en loopt alles achter elkaar door. Nu moet je je van tevoren voor gaan stellen hoe het optreden zich verhoudt tot het publiek. Dat is de uitdaging.”

Quote "Dit gaat echt ergens over, dat vind ik er mooi aan" Mieke Benda - eindredacteur herdenking

Het is de honderdste geboorte dag van Hannie Schaft en dus een extra bijzondere herdenking. Benda die veertig jaar bij de tv heeft gewerkt, vindt dit soort producties nog altijd dierbaar: “In deze tijd waar vrijheid niet meer zo vanzelfsprekend is, gaat dit echt wel ergens over. Dat vind ik mooi eraan.”

'Het meisje met de rode haren' Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Haarlemse Hannie Schaft een bijzondere verzetsstrijder. Er zaten wel meer vrouwen actief in het verzet, maar Hannie nam ook deel aan het gewapende verzet tegen de nazi’s. Dat was vrij uitzonderlijk. Hannie Schaft die eigenlijk Jannetje Johanna heette werd op 16 september 1920 geboren in Haarlem. In 1944, wanneer ze zich al bezighoudt met het gewapende verzet, besluit de roodharige Jo, een andere identiteit aan te nemen. Ze verft haar haar zwart en krijgt een nieuw persoonsbewijs met de naam Johanna Elderkamp. Bijna zou ze de oorlog overleven, maar op 21 maart 1945 slaat het noodlot toe. Ze wordt aangehouden bij een controlepost in Haarlem-Noord waar de politie argwaan krijgt vanwege de in haar fietstas gevonden illegale kranten. Uiteindelijk wordt ze op 17 april gefusilleerd in de duinen van Overveen.

Wil je weten hoe de Hannie Schaft herdenking er uit gaat zien op tv? Je kunt de herdenking op 29 november vanaf 13:00 uur live te volgen op NH nieuws.

Michael van der Putten