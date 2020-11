Klaassen en Wijndal in de basis bij Oranje, Bizot op de bank

AMSTERDAM - Davy Klaassen staat na een afwezigheid van drie jaar weer aan de aftrap bij het Nederlands elftal. De Hilversummer krijgt een basisplaats in de Nations-League wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (zondag 18.00 uur).

Voor Klaassen betekent het zijn eerste basisplaats sinds 4 juni 2017. Bondscoach Frank de Boer heeft wederom een plek ingeruimd voor Owan Wijndal. De linkerverdediger van AZ wordt beloond voor zijn goede optreden in de vriendschappelijke ontmoeting tegen Spanje (1-1) van woensdag.Marco Bizot moet het veld ruimen, want hij wordt in het doel vervangen door Tim Krul.

Nations League

Nederland moet van Bosnië-Herzegovina winnen om uitzicht te houden op het finaletoernooi van de Nations League. Oranje staat na vier speelronden op de derde plaats in groep 1 van de A-divisie met 5 punten. Koploper Polen heeft 7 punten, gevolgd door Italië met 6. Bosniê is vierde en laatste met 2 punten.

Het duel is ook nog van belang voor de loting van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022, begin december. Nederland moet komende week bij de eerste tien Europese landen op de wereldranglijst staan om groepshoofd te zijn.