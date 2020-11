Hattrickheld Sierhuis en Boadu leiden Jong Oranje langs Wit Rusland

Sierhuis en Boadu

Kaj Sierhuis opende na een half uur de score voor Jong Oranje in de eerste helft met een intikker op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp. Een minuut later was het alweer 2-0. Via Myron Boadu viel de bal in het doel.

De aanvaller van AZ maakte meteen na rust met een schot in de verre hoek zijn tweede treffer. Sierhuis bracht daarna met twee goals op aangeven van Sherel Floranus de score naar 5-0. De ploeg van bondscoach Van de Looi, die alle negen duels heeft gewonnen, strijdt nog om de groepswinst.

Jong Oranje

Jong Oranje speelt woensdag de laatste groepswedstrijd tegen Jong Portugal, de nummer 2 in de kwalificatiegroep. Jong Oranje had eerder in Wit-Rusland met 7-0 gewonnen in de EK-kwalificatie.

Voor Sierhuis was het de tweede wedstrijd op rij dat hij een hattrick maakte. In oktober deed hij dat ook bij de 7-0-zege tegen Jong Cyprus.

Opstelling Jong Oranje: Paes; Teze, Doekhi, Hoogma (Zeefuik 60'), Bakker (Floranus 60'); Reis, Matusiwa (Kluivert 76'), Ekkelenkamp; Dilrosun, Sierhuis, Boadu (Zirkzee 60')