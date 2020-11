Toussaint had vizier al maanden op wereldrecord staan: "Maar dit keer ging ik er niet vanuit"

ASSENDELFT - Ze wist dat het in de pijplijn zat, maar dat zaterdag alles op z'n plek viel voor Kira Toussaint had ze absoluut niet verwacht. Tijdens de ISL in Boedapest zwom ze een nieuw wereldrecord (25,60 seconden) op de 50 meter rugslag. "Het gekke was dat er discussie was over mijn wereldrecord."

Momenteel is de 26-jarige zwemster in Boedapest voor de International Swimming League. Daar strijden tien teams van zwemmers van verschillende nationaliteiten zes weekenden op rij tegen elkaar. Doordat ze door haar team werd aangewezen voor drie afstanden op de rugslag, zwom ze op zaterdag de 50, 100 en 200 meter rugslag. "Het was wel grappig. Een uur voor de 50 meter, zwom ik nog de 200 meter rugslag. Die ging goed, maar ik was aan het einde helemaal kapot."

Toussaint wordt sinds ze het wereldrecord vestigde overladen met reacties. "Ik word er wel een beetje ongemakkelijk van", zegt de Assendelftse tegen NH Sport. "In het hotel word ik nu ineens aangesproken met: oh daar is de wereldrecordhouder. Gisteren gingen de mensen van het team in iedere lobby van het hotel klappen en juichen. Dat was natuurlijk wel gaaf."

Ondanks de drukke voorbereiding, greep ze tegen de verwachting in het wereldrecord op de 50 meter rugslag. De oude toptijd (25,67) stond sinds 2014 op naam van de Braziliaanse Etiene Medeiros. Toen ze haar tijd van 25,60 op het bord zag staan, kon ze het bijna niet beseffen. "Ik was zo verbaasd. Ik had het niet verwacht met die drukte enzo. Ik zit er al zo lang zo dichtbij. Dus ik heb het er vaak over gehad van hij gaat vallen, maar gisteren ging ik er echt niet vanuit."

En dus moest ze zichzelf in een mum van tijd klaar zien te stomen voor de 50 meter rugslag. "Ik heb toen maar twintig minuten rust gepakt, maar door de hectiek was ik wel relaxt. Het was een soort bezigheidstherapie, omdat ik niet over de races na kon denken."

Lang kon ze echter niet genieten van haar record. "Onze coach zei: ik wil geen partypoeper zijn, maar je moet binnen twintig minuten weer klaar zijn voor de volgende race." Ze kon namelijk meteen door om zich voor te bereiden op de 100 meter rugslag.

Voor Toussaint was het vreemd dat veel Nederlandse media haar wereldrecord in twijfel trokken. De ISL wordt niet georganiseerd door de internationale zwembond FINA, waardoor haar record mogelijk niet officieel was. "Dat is natuurlijk gek, want vorig jaar is er ook een record op de ISL gezwommen. Dus deze telt net zo hard."

Olympische Spelen

Het wereldrecord pronkt prachtig achter de naam van Toussaint, maar jammer genoeg is de 50 meter rugslag geen olympische afstand. De 100 meter rugslag is dat wel en op die afstand heeft ze zich al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, die volgend jaar in Tokio worden gehouden.

"Nu wordt het tot het olympisch kwalificatie toernooi de puntjes op de 'i' zetten. Mijn techniek kan altijd beter", kijkt Toussaint kritisch in de spiegel. "Met name aan het einde van de race verkramp ik mezelf nog weleens iets teveel. Ik zal groter moeten blijven zwemmen."

Op het OKT hoopt Toussaint nog een keer een goede tijd te noteren op de 100 meter vrij. Heel veel verder dan dat toernooi wil ze op dit moment nog niet vooruit kijken. "Het is zo moeilijk om plannen te maken. Afgelopen jaar hebben we wel geleerd met al die plannen die niet door konden gaan. Dat moeten we zien hoe alles zich de komende tijd ontwikkeld."