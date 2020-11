'Haarlem is in haar 775-jarige bestaan altijd een trekpleister voor Amsterdammers geweest'

Kunsthistoricus en conservator van het Noord-Hollands archief Alexander de Bruijn legt uit waarom Haarlem zo populair was onder Amsterdammers. "Haarlem had een zuigingkracht op Amsterdam omdat het er simpelweg goed toeven is dankzij de schone lucht en de ligging ten opzichte van de duinen en de zee. Aan het Spaarne stonden in de uitbochting aan 'de Kom' in vroegere tijd een aantal kostbare buitenplaatsen. Rijke Amsterdammers bouwden er hun vakantiewoning."

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk kent de geschiedenis: "Henry Hope was een rijke bankier. Hij was voor zijn tijd net zo rijk als Bill Gates nu. Het heeft ook gediend als klein paleisje voor Lodewijk Napoleon tijdens de Franse overheersing. Ik zou bijna zeggen dat ik er nu als Commissaris woon, maar dat is natuurlijk niet zo, ik mag er mijn kantoor houden. We zijn apetrots op dit gebouw."

Vanwege het slechte imago dat de wijk zou hebben, slaan huizenzoekers in de huidige tijd Schalkwijk nog wel eens over. De Bruin: "Dat is geheel onterecht. Want gaan mensen dan terechtkomen? Het is valse romantiek om te denken dat een jarendertigwoning zaligmakend is. Houd toch op! Je moet er vaak nog een hoop aan doen en het is erg duur. Terwijl je in Schalkwijk heel veel ruimte hebt, het is er groen en je krijgt heel veel huis voor relatief weinig geld. Ik zou het wel weten!"

Bloeien

Schalkwijk kampt ook niet met parkeerproblemen zoals in de binnenstad, want de bereikbaarheid blijft voor Haarlem een uitdaging. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: "De Middeleeuwse stad is niet gebouwd op het huidige verkeer. Dus dat de roep er is om die bereikbaarheid continu te vergroten; dat snap ik. Het mooie van Haarlem vind ik dat er ook stedelijke vernieuwing is, er worden oude flats weggehaald, dus je ziet dat de stad ook op andere plekken begint te bloeien."

Als onderdeel van Schalkwijk is Molenwijk een onbekende groene parel voor met name wandelaars en fietsers. Alexander de Bruijn is razendenthousiast over de verrassend groene omgeving. "Je fietst hier de hele tijd in het groen. Nu in de herfst lopen er fazanten met hun mooie rode koppen en dan hoor je ze in de bosjes het geluid "wroooehhh" maken."