Marechaussee houdt coronabesmette reiziger aan voor poging tot zware mishandeling

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren een 32-jarige Georgiër opgepakt, nadat hij op Schiphol in het vliegtuig probeerde te stappen terwijl hij met corona besmet was. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling.

De man was vanuit zijn thuisland onderweg naar Malta en had een overstap op Schiphol. Daar werd hij door een medewerker gecontroleerd: de man bleek een brief bij zich te hebben waarin stond dat hij positief was getest op het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van de Marechaussee heeft de man daarom willens en wetens een situatie gecreëerd waarin hij voor andere passagiers een gevaar zou zijn. "Wat als hij in het vliegtuig was gestapt? Dan breng je doelbewust andere mensen in gevaar. Daarom noemen wij het een poging tot zware mishandeling."

De man is direct in quarantaine geplaatst. "Deze man had natuurlijk nooit mogen vliegen, maar de gevolgen zijn nu voor hem", besluit de woordvoerder.