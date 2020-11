Kersverse Oranje-keeper Joël Drommel kan rekenen op steun van het thuisfront

Even later kwam het verlossende telefoontje van Joël, precies op het moment dat het druk werd in zijn zaak. "Ik werd geattendeerd dat Joël belde. Ik zei laat de klanten maar even staan en toen kwam het grote nieuws. Dan springen de tranen in je ogen natuurlijk."

Toen Piet-Jan Drommel vorige week zondag aan het werk in zijn friethuis in Haarlem, werd hij gebeld door zoon Joël. "Hij belde me eerst al in de middag op en zei: 'Pap, Bijlow (keeper Feyenoord red.) is geblesseerd'. Ik zei pak je koffer maar alvast", blikt vader Drommel terug.

Voor de buis

Op speelminuten hoeft Joël Drommel deze interlandperiode waarschijnlijk niet te rekenen, maar toch was zijn vader graag aanwezig geweest in het stadion. "Het liefst zit ik erbij. Ik heb van de week nog geprobeerd om via via in de Arena te komen maar dat is helaas niet gelukt."

In de kelder van zijn zaak heeft hij een speciale 'Joël-ruimte' ingericht, voorzien van een spandoek van zijn zoon, een sjaal van zijn zoon en een grote televisie. Drukte of geen drukte; als Joël speelt, zit vader Drommel in de kelder en wil hij niet gestoord worden. En dus hoopt hij zondagavond tegen Bosnië-Herzegovina nog een glimp van zijn zoon te kunnen opvangen.