Terugkijken: de geheime intocht van de Sint in Amsterdam

Om niets te hoeven missen, zijn er heel veel manieren om de intocht op de voet te kunnen volgen. Zo wordt de aankomst live uitgezonden op tv. Ook verschijnt er onderaan deze pagina vanaf 10.00 uur een livestream. Ten slotte kan je ook live meekijken via Facebook.

Geheime locatie

Normaal gesproken komt de Sint via de Amstel de stad binnenvaren, maar omdat dit jaar alles rondom de intocht angstvallig geheim wordt gehouden, weet niemand precies wat er gaat gebeuren. Komt hij met een helikopter? Pakt hij de Noord/Zuidlijn? Of horen we straks toch gewoon een stoomfluit?



Om al deze geheimzinnigheid in goede banen te leiden houdt AT5-verslaggever Rayen Halfhide de stad goed in de gaten vanuit de A'DAM Toren. Op deze manier zal hij als eerste kunnen spotten waar de Sint verschijnt. Maar we hebben gelukkig ook verslaggevers in het veld. Pieter Hulst en Lotte Rigter zullen de stad doorkruisen op zoek naar de goedheiligman en zijn gevolg.

Kijk hier de uitzending terug: