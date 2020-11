Ajacied Danilo maakt debuut in olympisch elftal Brazilië tegen Zuid - Korea

CAÏRO - De Braziliaanse aanvaller Danilo van FC Twente heeft zijn debuut gemaakt in het olympisch elftal van zijn land. De topscorer van de eredivisie en huurling van Ajax mocht in de slotfase van de gewonnen oefeninterland tegen Zuid-Korea (3-1) net als PSV'er Mauro Junior invallen.

"Dit was een speciale en unieke avond in mijn leven", schrijft Danilo op Instagram. "Ik dank God voor deze kans, ik ben blij dat ik mijn officiële debuut voor het nationale team heb mogen maken. Een jongensdroom komt uit. Ik ben trots dat ik het groen gele shirt draag."

David Neres

Vleugelspits David Neres van Ajax had een basisplaats in het olympisch elftal van Brazilië, dat vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam, maar zich al snel herpakte. Na de 3-1 van Reinier werd Neres gewisseld.

Komende week oefent de Zuid-Amerikaanse ploeg ook nog tegen Egypte. Ajax-aanvaller Antony meldde zich maandag vanwege een spierblessure af voor de vriendschappelijke wedstrijden. Danilo werd later in de week opgeroepen.

Kwalificatie voor Spelen

Brazilië heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Vier jaar geleden pakten de Brazilianen, met Neymar als aanvoerder, op de Spelen in eigen land olympisch goud.