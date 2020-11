Online inspiratie voor een nieuwe carrière tijdens de Werkbezoekdag

WEST-FRIESLAND - Speciaal voor werkzoekenden is er ook in coronatijd een Nationale Werkbezoekdag. Uiteraard anders dan normaal, want op 25 november kunnen werkzoekenden online netwerkgesprekken voeren. Petra van der Vlucht projectmanager en coördinator communicatie bij JobOn en Peter Groenendijk, bezoeker op de Werkbezoekdag blikken bij WEEF Radio vooruit.

"De netwerkgesprekken worden gehouden tussen professionals uit verschillende branches en sectoren en werkzoekenden", vertelt Petra. "Op deze manier nemen werkzoekenden een kijkje bij het werk in verschillende sectoren en in verschillende branches." Een kans om een andere baan te ontdekken, ook voor Peter Groenendijk: "Ik ben zelfstandig in de cultuursector, dat is een van de branches die het afgelopen jaar het hardst getroffen is." Zijn verwachting is dat het komend jaar nog zo zal blijven. "Want het krabbelt maar moeizaam op." De Werkbezoekdag geeft Peter de mogelijkheid om met mensen uit andere sectoren in gesprek te raken.

Quote "Er zijn ook andere sectoren waar ik goed uit de verf kan komen" peter groenendijk - werkzoekende

Petra vertelt dat er een keuze is tussen 300 tot 400 verschillende mensen van verschillende bedrijven die meedoen. In Hoorn doet, bijvoorbeeld stichting Omring mee. Verder zijn er ook werving- en selectiebureaus die meedoen. Petra: "Zij kunnen mensen met vragen misschien ook verder helpen." Mensen kunnen tijdens de Werkbezoekdag dus kijken wat ze aanspreekt. Een motivatie of cv zijn niet nodig. "Zo is het gemakkelijk om een kans te pakken", vertelt Petra. Peter zijn hart en passie ligt bij de cultuursector. "Dat wil ik dan ook blijven doen, maar er zijn ook andere sectoren waar ik goed uit de verf kan komen." Het liefst vindt Peter dan ook iets wat hij, zodra het weer kan, naast zijn werk in de cultuursector kan doen.

Aanmelden Via de website kunnen werkzoekenden zien welke bedrijven en welke professionals er allemaal een netwerkgesprek aanbieden. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden.