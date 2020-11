Inspiratie voor een nieuwe carrière tijdens de Werkbezoekdag

"De netwerkgesprekken worden gehouden tussen professionals uit verschillende branches en sectoren en werkzoekende", vertelt Petra. "Op deze manier nemen werkzoekende een kijkje bij het werk in verschillende sectoren en in verschillende branches."

Een kans om een andere baan te ontdekken. Zo ook voor Peter Groenendijk. "Ik ben zelfstandig in de cultuursector. dat is een van de branches die het afgelopen jaar het hardst getroffen is. Zijn verwachting is dat het komend jaar dat ook nog zo is. "Want het krabbelt maar moeizaam op." De werkbezoekdag geeft Peter de mogelijkheid om met mensen uit andere sectoren in gesprek te raken.