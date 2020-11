West-Friese gebouwen kleuren oranje tegen geweld tegen vrouwen

WEST-FRIESLAND - Wereldwijd kleuren op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen gebouwen oranje. Zo worden ook in verschillende West-Friese gemeenten op 25 november tot 10 december gebouwen oranje belicht. Tanja Priems en Erica van der Meulen vertellen over de actie Orange the World. Sandra van Leeuwen, presentatrice bij WEEFF Radio, belde met Tanja Priems en Erica van der Meulen over Orange the World.

"In West-Friesland doen meerdere gemeenten mee. Zo doet Hoorn mee door de Oosterpoortbrug oranje the belichten, Enkhuizen verlicht het balkon van het stadhuis en Stedebroec laat onder andere het Postkantoor oranje kleuren", vertelt Erica. "En er zijn meer bedrijven en gemeenten in West-Friesland die meedoen."

Online campagne Vorig jaar was er bewust gekozen om een paar keer fysiek bijeen te komen, maar dat kan dit jaar niet. "Daarom focussen we ons dit jaar helemaal op de online campagne", vertelt Tanja. Zo wordt er elke dag op Facebook op verschillende manieren informatie over het onderwerp gedeeld. "Elke dag wordt er online op Facebook iets uitgelicht, bijvoorbeeld een artikel of een podcast." Dat gebeurt om de kennis van de mensen te vergroten. Ook kunnen mensen zelf iets delen op Facebook. "Wij vragen alle West-Friese bewoners om van 25 november tot en met 10 december oranje kaarsen bij het raam te zetten", vertelt Erica. Het is dan de bedoeling dat de mensen daar een foto van maken en dat op Facebook delen. Erica: "Op die manier proberen we in deze coronatijd extra aandacht voor het probleem te vragen."

Over het algemeen vinden vrouwen het moeilijk om een melding te maken van het geweld waar zij mee te maken hebben. Erica vertelt dat dit vooral komt omdat het een taboe is. "Vrouwen zijn vaak bang dat zij gestigmatiseerd worden. Verder is er een angst dat het geweld na de melding alleen maar erger wordt." Bij het melden van geweld is vanwege de coronacrisis en de quartaire die daar bij hoort nog een extra probleem ontstaan. Zo zitten bijvoorbeeld partners constant samen in een huis. "Het is voor vrouwen in die situatie steeds lastiger om een melding van het geweld te doen." Dit omdat de partner de hele tijd in de buurt is. Erica: "Daar is dit jaar meer aandacht voor."

Melding doen van geweld Mensen in de omgeving die geweld vermoeden, kunnen ook een melding doen. "Op het moment dat iemand merkt dat er in de omgeving geweld plaatsvindt, bel altijd 112", vertelt Erica. Ook wanneer er geen sprake is van een direct gevaarlijke situatie kunnen mensen een melding doen. Erica: "Bij een vermoeden dat er binnen een gezin ernstige problemen zijn, bel dan met veilig thuis."